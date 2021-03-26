«Эвертон» получил одобрение на строительство нового стадиона
«Эвертон» намерен построить новый стадион в доке Брэмли-Мур на севере Ливерпуля, сообщает официальный сайт клуба. В пятницу, 26 марта, клуб получил письменное подтверждение, что городской совет одобрил проект.
Арена будет рассчитана на 52 888 человек. Сейчас «Эвертону» необходимо предоставить гарантии финансирования проекта. Отмечается, что строительство создаст более 15 тысяч рабочих мест и привлечет 1,4 миллиона новых гостей города.
Нынешний стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» был простроен в 1892 году и вмещает 39 414 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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