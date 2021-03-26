Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» получил одобрение на строительство нового стадиона

16:45
Проект стадиона &quot;Эвертона&quot;. Фото ФК "Эвертон"
Проект стадиона &amp;quot;Эвертона&amp;quot;. Фото ФК &quot;Эвертон&quot;
Теги:

«Эвертон» намерен построить новый стадион в доке Брэмли-Мур на севере Ливерпуля, сообщает официальный сайт клуба. В пятницу, 26 марта, клуб получил письменное подтверждение, что городской совет одобрил проект.

Арена будет рассчитана на 52 888 человек. Сейчас «Эвертону» необходимо предоставить гарантии финансирования проекта. Отмечается, что строительство создаст более 15 тысяч рабочих мест и привлечет 1,4 миллиона новых гостей города.

Нынешний стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» был простроен в 1892 году и вмещает 39 414 зрителей.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...