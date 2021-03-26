Невилл считает, что второе место «Манчестер Юнайтед» в АПЛ может оказаться под угрозой

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл поделился мнением о шансах команды Уле-Гуннара Сульшера завершить чемпионат Англии на второй строчке в турнирной таблице.

«Я все еще считаю «Манчестер Юнайтед» второй по силе командой страны. Их второе место может оказаться под угрозой, но я чувствую, что у «МЮ» всего хватает, что финишировать на этой строчке.

Если они закончат чемпионат ниже, это станет настоящим разочарованием. Но сейчас их положение таково, что они могут сократить отставание от «Манчестер Сити». Итоговый отрыв действительно важен, ведь в конце сезона идут разговоры: «О, вы отстали на 16 очков, на 26 очков». Нужно постараться проиграть меньше 10 очков», — цитирует Невилла Sky Sports.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав за 29 матчей 57 очков. Идущий на третьем месте «Лестер», отстает от соперника всего на очко.