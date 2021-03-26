Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера в АПЛ в марте.
По итогам этого месяца на награду номинированы Грэм Поттер («Брайтон»), в активе которого 2 победы и поражение в 3 матчах, Брендан Роджерс («Лестер») с 2 победами и ничьей, Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), его команда одержала 2 победы и ничью, а также Томас Тухель («Челси») — 2 победы и ничья.
Напомним, в январе и феврале лучшем тренером признавался Хосеп Гвардиола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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