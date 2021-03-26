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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

17:10
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Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера в АПЛ в марте.

По итогам этого месяца на награду номинированы Грэм Поттер («Брайтон»), в активе которого 2 победы и поражение в 3 матчах, Брендан Роджерс («Лестер») с 2 победами и ничьей, Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), его команда одержала 2 победы и ничью, а также Томас Тухель («Челси») — 2 победы и ничья.

Напомним, в январе и феврале лучшем тренером признавался Хосеп Гвардиола.

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