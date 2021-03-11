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«Эвертон» наймет охрану игрокам после случая нападения на вратаря

15:27
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Английский футбольный клуб «Эвертон» в связи с нападением на своего вратаря Робина Ольсена собирается нанять игрокам клуба телохранителей, сообщает Daily Mail.

Клуб предложил всем игрокам личную охрану. Также для футболистов была организована лекция о том, как нужно вести себя в случае столкновения с вооруженными преступниками.

Источник добавляет, что клуб оповестил о возможной опасности «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», многие игроки которых проживают поблизости.

10 марта в дом шведского футболиста, где находились его жена и двое детей, ворвались неизвестные и начали угрожать семье ножом и мачете. В результате ограбления преступники унесли драгоценности и дорогостоящие часы. Полиция не нашла преступников.

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