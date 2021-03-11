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Полиция начала расследование из-за расовых оскорблений хавбека «Мидлсбро» Боласи

16:46
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Полузащитник «Мидлсбро» Янник Боласи подвергся расовым оскорблениям, сообщает Sky Sports.

31-летний конголезец опубликовал в Instagram скриншоты с оскорблениями в свой адрес, подписав пост следующим образом: «Что-то серьезно не так с людьми ... Воины клавиатуры». Местная полиция начала расследование по поиску тех, кто написал расистские оскорбления.

Боласи в январе 2021 года был арендован у «Эвертона». За «Мидлсбро» хавбек провел 4 матча в чемпионшипе и заработал желтую карточку.

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