Гвардиола жестко раскритиковал систему ВАР: «Может быть, однажды они объяснят, как это работает»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике систему видеопомощи арбитрам (ВАР) после спорного момента в матче 33-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (5:2).

В первом тайме главный арбитр Джонатан Мосс не назначил пенальти за фол вратаря «Саутгемптона» Алекса Маккарти при счете 1:1. Система ВАР подтвердила его решение.

«Судьи — профессионалы, они должны делать свою работу. Мы довольны счетом 5:2, но в тот момент на табло было 1:1, была тяжелая игра, и «Саутгемптон» был лучше нас. Решение не назначать пенальти — удивительно.

Не понимаю, почему гол «Фулхэма» был отменен. Я не понимаю, почему «Арсенал» не получил пенальти в матче с «Бернли». Есть вещи, которых я не понимаю.

Может быть, однажды они объяснят, как работает ВАР в моментах с рукой. Надеюсь, однажды они смогут объяснить, что происходит.

Пенальти в игре с «Саутгемптоном» — о, боже мой! Джон, рефери, не видел его? Окей. Арбитр на линии тоже не видел, но если и ВАР не видит… О, боже мой», — цитирует The Guardian Гвардиолу.

«Манчестер Сити» в матче 33-го тура АПЛ набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптоном» идет на 14-й строчке имея в активе 33 очка.