«Брайтон» договорился о переходе 17-летнего румынского вингера Мазилу
«Брайтон» достиг договоренности о переходе вингера «Фарула» Адриана Мазилу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на румынского журналиста Эмануэля Рошу.
Английский клуб подпишет 17-летнего румына в ближайшее время, но футболист присоединится к клубу только в январе 2024 года.
Действующий контракт игрока с «Фарулом» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мазилу в 1,3 миллиона евро.
В прошлом сезоне игрок провел за клуб 21 матч, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
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|Ман. Сити
|0
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|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
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|0
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|0
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|
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|0
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|0
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|
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|0
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|0
|
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|0
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|0
|0
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|0
|
11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
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|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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