«Рома» готова арендовать Маркоса Алонсо

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в серии А, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, в 30-летнем испанце заинтересована «Рома», которая ищет замену травмированному Леонардо Спинаццоле, который из-за травмы выбыл на 6 месяцев. Римский клуб готов арендовать Алонсо с правом выкупа.

#ASRoma are looking for a new left fullback to replace Spinazzola injured: opened talks with #Chelsea for Marcos #Alonso on loan with option to buy. His salary is high, so Pinto has also shown interest for Cristiano #Biraghi (Fiorentina). #transfers #CFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) July 4, 2021

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что в защитнике также заинтересована «Барселона».

Срок действующего контракта игрока с «Челси» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола.