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«Рома» готова арендовать Маркоса Алонсо

08:07
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в серии А, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, в 30-летнем испанце заинтересована «Рома», которая ищет замену травмированному Леонардо Спинаццоле, который из-за травмы выбыл на 6 месяцев. Римский клуб готов арендовать Алонсо с правом выкупа.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что в защитнике также заинтересована «Барселона».

Срок действующего контракта игрока с «Челси» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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