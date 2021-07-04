«Рома» готова арендовать Маркоса Алонсо
08:07
Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в серии А, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, в 30-летнем испанце заинтересована «Рома», которая ищет замену травмированному Леонардо Спинаццоле, который из-за травмы выбыл на 6 месяцев. Римский клуб готов арендовать Алонсо с правом выкупа.
Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что в защитнике также заинтересована «Барселона».
Срок действующего контракта игрока с «Челси» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола.
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