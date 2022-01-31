«Арсенал» недоволен, что Обамеянг улетел в Испанию до завершения переговоров с «Барселоной»

Руководство «Арсенала» недовольно поступком нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который улетел в Испанию. При этом лондонский клуб на тот момент еще не завершил переговоры о трансфере игрока в «Барселону», сообщает Sky Sports.

Обамеянг не играл за лондонскую команду с декабря. Тогда же габонец лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Напомним, что Обамеянг преждевременно вернулся в Лондон из расположения национальной сборной Габона с Кубка Африки, так как у него обнаружили проблемы с сердцем на фоне заболевания коронавирусом.

В нынешнем сезоне форвард забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Арсенал».