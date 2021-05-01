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«Астон Вилла» в гостях победила «Эвертон»

1 мая 2021, 23:55
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«Астон Вилла» в гостях победила «Эвертон» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Бирмингемцы взяли верх со счетом 2:1.

«Астон Вилла» набрала 48 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Ириски» остались на 8-й строчке (52 очка).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Эвертон» — «Астон Вилла» — 1:2 (1:1)

Голы: Уоткинс, 13 (0:1). Калверт-Льюин, 19 (1:1). Эль-Гази, 80 (1:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Кинг, 82), Аллан, Андре Гомеш (Делф, 70), Ивоби (Бернард, 76), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Рэмси, 88), Эль-Гази (Дэвис, 90+2), Уоткинс.

Предупреждения: Дуглас Луис, 41. Эль-Гази, 90.

Судья: Хупер (Англия).

1 мая. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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