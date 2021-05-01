«Астон Вилла» в гостях победила «Эвертон»
«Астон Вилла» в гостях победила «Эвертон» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Бирмингемцы взяли верх со счетом 2:1.
«Астон Вилла» набрала 48 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Ириски» остались на 8-й строчке (52 очка).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
34-й тур
«Эвертон» — «Астон Вилла» — 1:2 (1:1)
Голы: Уоткинс, 13 (0:1). Калверт-Льюин, 19 (1:1). Эль-Гази, 80 (1:2).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Кинг, 82), Аллан, Андре Гомеш (Делф, 70), Ивоби (Бернард, 76), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Рэмси, 88), Эль-Гази (Дэвис, 90+2), Уоткинс.
Предупреждения: Дуглас Луис, 41. Эль-Гази, 90.
Судья: Хупер (Англия).
1 мая. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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