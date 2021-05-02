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Анчелотти прокомментировал поражение «Эвертона» в матче с «Астон Виллой»

02:20
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (1:2).

«Мы потеряли прекрасную возможность остаться в бою. Мы все еще в борьбе, но с меньшими возможностями и большими трудностями. «Эвертон» начал игру не так, как того требует такой матч. Это была важная игра, и она могла бы принести важный результат. Это был не лучший вечер. Сложно сказать, почему мы испытываем трудности при игре дома. Мы все та же команда, которая обыграла «Арсенал» неделю назад. Сезон еще не закончен, мы продолжим бороться за достижение нашей цели», — приводит слова Анчелотти BBC Sport.

После этого матча «Астон Вилла» набрала 48 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице, «Эвертон» с 52 очками остался на восьмой строчке.

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