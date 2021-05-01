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Рэшфорда могут прооперировать после Евро

1 мая 2021, 23:15
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд может перенести операцию на плече после чемпионата Европы, сообщает ESPN.

Отмечается, что Рэшфорд уже два года играет с болезненными ощущениями из-за проблем с плечом и стопой.

Добавим, что на групповом этапе Евро-2020 соперниками сборной Англии будут национальные команды Хорватии, Шотландии и Чехии.

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