Эванс не намерен продлевать контракт с «Лестером» и вернется в «Манчестер Юнайтед»
16:10
Защитник «Лестера» Джонни Эванс может покинуть клуб по окончании контракта, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, 32-летний североирландец не собирается продлевать контракт с «лисами», который истекает в следующем году. Сообщается, что игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является.
В текущем сезоне Эванс провел 9 матчей за «Лестер», в которых заработал пять желтых карточек. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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