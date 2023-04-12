ESPN: «Манчестер Сити» — лидер в трансферной гонке за Беллингемом

«Манчестер Сити» полностью контролирует гонку за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом после отказа «Ливерпуля» платить большую сумму выкупа. Об этом сообщает ESPN.

Решение «Ливерпуля» прекратить преследование за давней трансферной целью воодушевило «Манчестер Сити» на то, чтобы активизироваться в переговорах за 19-летнего полузащитника.

«Ливерпуль» не сомневается в качествах юного англичанина, но считает, что платить больше 120 миллионов фунтов стерлингов за него одного — это слишком много, так как им требуется капитальное обновление многих позиций.

19-летний Беллингем принял участие в 37 матчах во всех турнирах в этом сезоне, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт хавбека с дортмундским клубом действует до 30 июня 2025 года.