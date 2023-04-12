Тен Хаг заявил, что лучший футбол «Манчестер Юнайтед» показывает при игре с Марсьялем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил важность нападающего Антони Марсьяля для игры команды.

«Статистика говорит, что в тот момент, когда Марсьяль находится на поле, нам требуется действительно меньше времени на гол. Когда он в команде, то мы играем в наш лучший футбол и достигаем лучших результатов. Я просто указал на статистику и вижу, какой вклад он внес», — сказал Тен Хаг на пресс-конференции.

Из-за травмы спины и повторяющихся проблем с мышцами Марсьяль провел всего 17 матчей в сезоне-2022/23, из которых только девять начинал в старте. За 729 минут на поле он забил семь голов и отдал две результативные передачи.