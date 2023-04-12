Лэмпард высказался о лидерских способностях хавбека «Челси» Энцо Фернандеса

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о лидерских качествах полузащитника своей команды Энцо Фернандеса.

«В этом сезоне «Челси» привлек несколько молодых игроков. Мы должны были дать им шанс стать лидерами, какими мы хотим, чтобы они были. Энцо становится лидером, но ему 22 года, я думаю, нам довольно сложно говорить об этом, ему придется найти свой путь. Такие игры, как сегодня, это прекрасный шанс для становления личности и настоящая возможность показать, что он может быть лидером», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

22-летний Фернандес перебрался в лондонский клуб из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел 12 игр за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» состоится в Мадриде 12 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.