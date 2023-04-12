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Сегодня, 21:15

Лэмпард высказался о лидерских способностях хавбека «Челси» Энцо Фернандеса

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Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о лидерских качествах полузащитника своей команды Энцо Фернандеса.

«В этом сезоне «Челси» привлек несколько молодых игроков. Мы должны были дать им шанс стать лидерами, какими мы хотим, чтобы они были. Энцо становится лидером, но ему 22 года, я думаю, нам довольно сложно говорить об этом, ему придется найти свой путь. Такие игры, как сегодня, это прекрасный шанс для становления личности и настоящая возможность показать, что он может быть лидером», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

22-летний Фернандес перебрался в лондонский клуб из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел 12 игр за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» состоится в Мадриде 12 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Энцо Фернандес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 23 4 3 72-29 73
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Кр. Пэлас 30 8 9 13 29-40 33
13
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
14
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 - : -
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 - : -
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
16.04 18:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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