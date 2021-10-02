Эмил Хески будет отвечать за женский футбол в «Лестере»
Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Эмил Хески был назначен главой департамента женского футбола «Лестера», сообщает сайт клуба.
43-летний Хески сам является воспитанником академии «Лестера». Последние 12 месяцев Эмил помогал женской команде «лис» в качестве амбассадора и советника, а теперь он будет отвечать за весь женский футбол в клубе на всех возрастных уровнях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю