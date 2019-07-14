Эмери - неудачник. "Очень странные дела" в межсезонье для "Арсенала"

Популярный портал Bleacher Report поиздевался над последними неудачами "Арсенала" в межсезонье. В качестве иллюстрации был опубликован коллаж, на котором главный тренер лондонцев Унаи Эмери был представлен в роли персонажа из третьего сезона сериала "Очень странные дела", держащий табличку подсчетов своих успехов (ноль) и провалов (шесть).
В качестве последних провалов BR привел следующие:
- "Арсенал" не делал предложения по Николасу Пепе;
- Позволил Рэмси уйти бесплатно;
- "Тоттенхэм" пытается перехватить Салиба;
- Капитан отказался ехать в предсезонное турне;
- Не могут позволить себе Заа.
—@bbcsport_david says there hasn’t been a bid for Nicolas Pepe— B/R Football (@brfootball) 13 июля 2019 г.
—Let Ramsey leave for free
—Tottenham trying to hijack Saliba move
—Captain refused to go on pre-season tour
—Can’t afford Zaha
Arsenal’s summer so far: pic.twitter.com/rLvlSokBe1