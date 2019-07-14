Эмери - неудачник. "Очень странные дела" в межсезонье для "Арсенала"

Популярный портал Bleacher Report поиздевался над последними неудачами "Арсенала" в межсезонье. В качестве иллюстрации был опубликован коллаж, на котором главный тренер лондонцев Унаи Эмери был представлен в роли персонажа из третьего сезона сериала "Очень странные дела", держащий табличку подсчетов своих успехов (ноль) и провалов (шесть).

В качестве последних провалов BR привел следующие:

- "Арсенал" не делал предложения по Николасу Пепе;

- Позволил Рэмси уйти бесплатно;

- "Тоттенхэм" пытается перехватить Салиба;

- Капитан отказался ехать в предсезонное турне;

- Не могут позволить себе Заа.