Бывший главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал назначение Антонио Конте на пост наставника «Тоттенхэма».

«Если кто-то поможет «Тоттенхэму», то именно Конте, — приводит слова Эллардайса talkSPORT. — Я давно знаю Антонио. Он очень хорош в том, что делает. Его видение игры приносит результат. Команда точно станет сильнее, но посмотрим, сможет ли она попасть в четверку. Конте требует дисциплины и немного похож на представителя старой школы, но его результаты говорят сами за себя».

Конте сменил на посту главного тренера лондонского клуба Нуну Эшпириту Санту.

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице.