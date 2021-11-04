«Назовете его Уле Гуннар»? Экс-игрок сборной Нидерландов пошутил над ван де Беком, который ждет пополнения в семье
Экс-игрок сборной Нидерландов пошутил над ван де Беком, который ждет пополнения в семье
14:13
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в Instagram сообщил, что его жена беременна.
«Рад сообщить, что мы ждем малыша», — написал ван де Бек.
В комментариях к посту нынешние и бывшие одноклубники хавбека оставили поздравления. Экс-игрок сборной Нидерландов Энди Ван дер Мейде пошутил: «Поздравляю. Назовете его Уле Гуннар?»
Instagram Донни ван де Бека. Фото Instagram
24-летний голландец активно пытается сменить клуб, так как главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на него. В текущем сезоне ван де Бек провел 4 матча, отыграв всего 144 минуты.
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