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«Назовете его Уле Гуннар»? Экс-игрок сборной Нидерландов пошутил над ван де Беком, который ждет пополнения в семье

Экс-игрок сборной Нидерландов пошутил над ван де Беком, который ждет пополнения в семье
14:13
Донни ван де Бек и Уле Гуннар Сульшер. Фото Twitter
Донни ван де Бек и Уле Гуннар Сульшер. Фото Twitter
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в Instagram сообщил, что его жена беременна.

«Рад сообщить, что мы ждем малыша», — написал ван де Бек.

В комментариях к посту нынешние и бывшие одноклубники хавбека оставили поздравления. Экс-игрок сборной Нидерландов Энди Ван дер Мейде пошутил: «Поздравляю. Назовете его Уле Гуннар?»

Instagram Донни ван де Бека. Фото Instagram
Instagram Донни ван де Бека. Фото Instagram

24-летний голландец активно пытается сменить клуб, так как главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на него. В текущем сезоне ван де Бек провел 4 матча, отыграв всего 144 минуты.

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Сергей Разин все материалы автора

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