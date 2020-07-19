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Экс-исполнительный директор «МЮ» считает отказ от покупки Роналдинью правильным решением. И вот почему

16:25
Роналдинью и Криштиану Роналду. Фото Football365
Роналдинью и Криштиану Роналду. Фото Football365
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Бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Питер Кеньон рассказал, что клуб пытался купить Роналдинью у «ПСЖ» в 2003 году после ухода Дэвида Бекхэма в «Реал». По словам Кеньона, от сделки было решено отказаться из-за трансферной стоимости бразильца.

— Мы действительно очень старались подписать Роналдинью, — цитирует Daily Telegraph Кеньона. — В конце концов, мы решили, что он стоит слишком дорого даже для нас. Приобретать футболиста только из-за его ценника не подходило «МЮ». В результате это оказалось верным решением.

В результате Роналдинью ушел в «Барселону», а «МЮ» приобрел у «Спортинга» Криштиану Роналду, который быстро стал лидером команды.

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