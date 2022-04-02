Экс-игрок сборной Англии считает, что у Лукаку нет будущего в «Челси»

Бывший полузащитник сборной Англии Карлтон Палмер выразил мнение, что у нападающего Ромелу Лукаку нет будущего в «Челси».

«Я не думаю, что у него есть будущее в «Челси» при Тухеле, правда. Когда он только вернулся, он начал сезон в огне. Он совершенно фантастический футболист, и я просто не понимаю, зачем тренеру подписывать игрока за такие деньги, а потом пытаться изменить его манеру игры», — приводит слова Палмера talkSPORT.

Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера», до этого он уже приналдлежал лондонскому клубу с 2011 по 2014 год.

Контракт 28-летнего форварда с «Челси» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Лукаку сыграл 34 матча, забил 12 голов и отдал две голевые передачи.