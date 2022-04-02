«Тоттенхэм» продлит контракт со Скиппом

Полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп останется в лондонском клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, «шпоры» согласовали новый контракт с 21-летним англичанином. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

В текущем сезоне Скипп провел 28 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.