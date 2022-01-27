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Сегодня, 12:27

Экс-игрок «Челси» Петр Чех рассказал о лучших качествах Томаса Тухеля

Петр Чех рассказал о хороших качествах Томаса Тухеля
Виктория Кравченко

Экс-игрок «Челси» Петр Чех рассказал, что думает о главном тренере команды Томасе Тухеле.

«Я играл против «ПСЖ» Тухеля в товарищеском матче, когда был в «Арсенале». Тогда я не смог с ним пообщаться. Мы познакомились с ним лично в Кобхэме за день до матча с «Вулверхэмптоном» год назад. Он был полон энергии и решительности.

Он открытый человек, который умеет слушать, общаться. У него хорошее чувство юмора. Он любит шутить и создавать хорошую атмосферу. Он очень трудолюбив, ему важно удостовериться, что команда готова каждый день выступать на самом высоком уровне. И это самое важное. Если ему что-то нравится или не нравится, то он говорит об этом прямо», — цитирует Чеха сайт «Челси».

После 24 туров чемпионата Англии лондонский клуб набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.

 
Петр Чех
ФК Челси
Томас Тухель
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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