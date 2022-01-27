Экс-игрок «Челси» Петр Чех рассказал о лучших качествах Томаса Тухеля

Экс-игрок «Челси» Петр Чех рассказал, что думает о главном тренере команды Томасе Тухеле.

«Я играл против «ПСЖ» Тухеля в товарищеском матче, когда был в «Арсенале». Тогда я не смог с ним пообщаться. Мы познакомились с ним лично в Кобхэме за день до матча с «Вулверхэмптоном» год назад. Он был полон энергии и решительности.

Он открытый человек, который умеет слушать, общаться. У него хорошее чувство юмора. Он любит шутить и создавать хорошую атмосферу. Он очень трудолюбив, ему важно удостовериться, что команда готова каждый день выступать на самом высоком уровне. И это самое важное. Если ему что-то нравится или не нравится, то он говорит об этом прямо», — цитирует Чеха сайт «Челси».