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Сегодня, 12:10

«МЮ» хотел получить 12 миллионов фунтов за аренду Лингарда, если бы «Ньюкасл» не вылетел в чемпионшип

Переговоры «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» об аренде Лингарда сорвались
Карен Саркисян
Корреспондент

Переговоры «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» об аренде полузащитника Джесси Лингарда сорвались, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ньюкасл» сделал предложение об аренде 29-летнего англичанина за 2,5 млн фунтов, но «Манчестер Юнайтед» хотел получить 12 миллионов фунтов дополнительно, если бы «Ньюкасл» не вылетел в чемпионшип.

Учитывая, что «Ньюкасл» был готов взять на себя зарплату полузащитника в полном объеме, то в сумме клуб мог потратить до 16,5 миллионов фунтов на аренду, что стало бы одной из самых крупных арендных сделок в истории.

При этом сам Лингард не понимает, почему «Манчестер Юнайтед» не хочет его отпускать. Отмечается, что он просил главного тренера команды Ральфа Рангника уйти в «Ньюкасл», потому что хочет получать постоянную игровую практику и попасть в сборную Англии на чемпионат мира 2022 года.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контакт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/01/26/jesse-lingards-proposed-loan-move-newcastle-brink-collapse/
Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

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 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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