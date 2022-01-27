«МЮ» хотел получить 12 миллионов фунтов за аренду Лингарда, если бы «Ньюкасл» не вылетел в чемпионшип

Переговоры «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» об аренде полузащитника Джесси Лингарда сорвались, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ньюкасл» сделал предложение об аренде 29-летнего англичанина за 2,5 млн фунтов, но «Манчестер Юнайтед» хотел получить 12 миллионов фунтов дополнительно, если бы «Ньюкасл» не вылетел в чемпионшип.

Учитывая, что «Ньюкасл» был готов взять на себя зарплату полузащитника в полном объеме, то в сумме клуб мог потратить до 16,5 миллионов фунтов на аренду, что стало бы одной из самых крупных арендных сделок в истории.

При этом сам Лингард не понимает, почему «Манчестер Юнайтед» не хочет его отпускать. Отмечается, что он просил главного тренера команды Ральфа Рангника уйти в «Ньюкасл», потому что хочет получать постоянную игровую практику и попасть в сборную Англии на чемпионат мира 2022 года.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контакт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 20 миллионов евро.