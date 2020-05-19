Экс-форвард «Локомотива» Ньясс близок к уходу из «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Умар Ньясс покинет команду, сообщает Vital Everton. 30-летний нападающий за четыре года так и не оправдал ожиданий. Он перешел из «Локомотива» в 2016 году и в 42 матчах забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. В текущем сезоне АПЛ на его счету в общей сложности 19 минут.

Контракт 30-летнего сенегальца рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,2 миллиона евро. В 5 матчах текущего он забил 2 гола. В «Локомотиве» в 42 матчах он забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.

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