Женщина-арбитр впервые обслужит матч АПЛ

Судья Ребекка Уэлш назначена главным арбитром матча между «Фулхэмом» и «Бернли» в 18-м туре АПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

40-летняя англичанка станет первой женщиной-арбитром, которая обслужит матч АПЛ. Ранее она установила такое же достижение в чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе. В этом году Уэлш отработала 4 матча в чемпионшипе.

«Фулхэм» на своем поле примет «Бернли» 23 декабря. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.