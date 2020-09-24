Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Эдуар Менди: «Я мечтал попасть в такую команду, как «Челси»

13:14
Теги:

Новичок «Челси» Эдуар Менди поделился впечатлениями от перехода в лондонскую команду.

— Я очень рад присоединиться к «Челси», — приводит пресс-служба «синих» слова Менди. — Для меня было мечтой попасть в такую команду и поработать под руководством Фрэнка Лэмпарда. С нетерпением жду, когда приступлю к делу и познакомлюсь с новыми одноклубниками.

Ранее «Челси» объявил о покупке 28-летнего сенегальца у «Ренна». По данным портала Transfermarkt.com, сделка обошлась «синим» в 25 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир