Эдуар Менди: «Я мечтал попасть в такую команду, как «Челси»

Новичок «Челси» Эдуар Менди поделился впечатлениями от перехода в лондонскую команду.

— Я очень рад присоединиться к «Челси», — приводит пресс-служба «синих» слова Менди. — Для меня было мечтой попасть в такую команду и поработать под руководством Фрэнка Лэмпарда. С нетерпением жду, когда приступлю к делу и познакомлюсь с новыми одноклубниками.

Ранее «Челси» объявил о покупке 28-летнего сенегальца у «Ренна». По данным портала Transfermarkt.com, сделка обошлась «синим» в 25 миллионов евро.