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Эдин Терзич считает «Манчестер Сити» самой сильной командой мира на данный момент

11:57
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Сити» — самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятная команда. Перед нами интересная задача — показать свой лучший футбол в обеих играх.

«Манчестер Сити» будет подолгу владеть мячом, нужно смириться с этим. Они любят загонять соперника, освобождая таким образом пространство", — цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится 6 апреля. Начало в — 22.00 мск.

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