Анчелотти назвал причину, из-за которой «Эвертон» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, почему его команда не смогла одержать победу над «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии. В начале второго тайма забил полузащитник хозяев Хамес Родригес, в конце встречи ничью гостям принес нападающий Миши Батшуайи.
«Причина, по которой мы не смогли выиграть, заключается в том, что мы не убили игру, когда была такая возможность, — приводит официальный сайт клуба слова Анчелотти. — Было много шансов, чего не случалось в последних матчах. Но мы оказались не готовы использовать эти возможности. Раньше наши нападающие хладнокровно разбирались в подобных моментах. В этот раз они могли сыграть лучше.
После гола у нас были возможности увеличить счет. В последние 10 минут пришлось защищаться. Возможно, в такой ситуации уже не хватает энергии, и одна ошибка может сказаться на результате. Так и случилось. Небольшая ошибка — и у нас на два очка меньше».
«Эвертон» с 47 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» — на 12-м.
Дополнительная информация:
https://www.evertonfc.com/news/2095369/everton-boss-ancelotti-on-reason-for-dropped-palace-points
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