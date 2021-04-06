Клиши считает, что Агуэро подошел бы «Арсеналу» по манере игры

Бывший защитник «Арсенала» Гаэль Клиши поделился мнением о будущем нападающего Серхио Агуэро, с которым играл за «Манчестер Сити» с 2011 по 2017 год.

«Он может перейти в «Арсенал», это точно. Но хочет ли он этого? 10 лет в «Манчестер Сити» — достаточно, - сказал Клиши в интервью Stadium Astro. - Думаю, он перейдет туда, где будет больше наслаждаться игрой. Видит ли он себя в другом английском клубе? Вот в чем вопрос.

Я бы хотел, чтобы он остался в Англии, чтобы вышел на второе или третье место по голам, но, думаю, он покинет Премьер-лигу. Агуэро подошел бы «Арсеналу» по манере игры. Они показывают красивый футбол, создают моменты, но я сомневаюсь, что он туда перейдет. Я почти уверен, что он отправится в Испанию».

29 марта «Манчестер Сити» объявил, что Агуэро покинет клуб, в который перешел в 2011 году из «Атлетико». Аргентинский форвард четырежды выигрывал чемпионат Англии.