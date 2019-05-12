Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" ни о чем не жалеет"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поздравил "Манчестер Сити" с чемпионством. "Красные" отстали от команды Хосепа Гвардьолы на 1 очко, проиграв только один матч в сезоне.

- Мы сделали все возможное, и ни о чем не жалеем, - цитирует BBC Хендерсона. - Мы провели выдающийся сезон и отдали все на поле.

Мы проиграли всего одну игру. Можно вспомнить ничьи, но мы старались, чтобы выиграть все эти игры. "Сити" - фантастическа команда, я снимаю перед ними шляпу. В следующем сезоне мы сделаем все, чтобы стать чемпионами.