Джон Оби Микел: "Ехать в Китай до 30 лет - это ошибка"

Полузащитник "Мидлсбро" Джон Оби Микел назвал ошибкой свой переход в китайский "Тяньцзинь Тэда". По его словам, уровень футбола в Китае крайне низок.

– Поездка в Китай до 30 лет – это ошибка, – цитирует The Telegraph Оби Микела. – Плохие поля, стадионы плохие, медицинское оборудование – тоже. Это не то, к чему мы привыкли в Европе. Я не говорю, что все китайские клубы такие. Могу говорить про то, что видел сам. Я оказался в очень непрофессиональном окружении и начал это осознавать, когда туда попал.