Джеррард заразился коронавирусом и пропустит два матча «Астон Виллы» в АПЛ
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заразился коронавирусом, передает пресс-служба клуба. Специалист сдал положительный тест.
Он пропустит матчи команды с «Челси» и «Лидсом» в АПЛ.
Завтра, 26 декабря, «Астон Вилла» сыграет с лондонцами. Начало — в 20.30 мск. 28 декабря команда проведет матч с «Лидсом» (20.30 мск).
«Астон Вилла» в 17 матчах АПЛ набрала 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.
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