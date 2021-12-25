Джеррард сдал положительный тест на коронавирус
«Астон Вилла» 25 декабря на официальном сайте сообщила, что главный тренер команды Стивен Джеррард был отправлен на карантин. Он сдал положительный тест на коронавирус.
«Вилла» стала одним из первых клубов АПЛ, где произошла массовая вспышка заражения коронавирусом.
АПЛ не планирует приостанавливать розыгрыш чемпионата. У премьер-лиги нет намерения приостанавливать сезон даже на тур, несмотря на большое количество положительных тестов на ковид в командах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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