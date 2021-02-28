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Джеррард может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

10:29
Стивен Джеррард. Фото Reuters
Стивен Джеррард. Фото Reuters
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«Ливерпуль» ищет замену главному тренеру Юргену Клоппу, который в скором времени может возглавить сборную Германии, утверждает Mirror.

По данным источника, заменить немца в английском клубе может наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард. Клопп, скорее всего, примет предложение сборной Германии и покинет «Ливерпуль», который после 25 туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице.

Джеррард играл в «Ливерпуле» с 1998 по 2015 год. С 2018 года 40-летний специалист возглавляет «Рейнджерс», который вышел в 1/8 финала Лиги Европы и лидирует в чемпионате Шотландии.

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