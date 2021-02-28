Джеррард может сменить Клоппа в «Ливерпуле»
«Ливерпуль» ищет замену главному тренеру Юргену Клоппу, который в скором времени может возглавить сборную Германии, утверждает Mirror.
По данным источника, заменить немца в английском клубе может наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард. Клопп, скорее всего, примет предложение сборной Германии и покинет «Ливерпуль», который после 25 туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице.
Джеррард играл в «Ливерпуле» с 1998 по 2015 год. С 2018 года 40-летний специалист возглавляет «Рейнджерс», который вышел в 1/8 финала Лиги Европы и лидирует в чемпионате Шотландии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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