Джеррард допустил, что «Астон Вилла» подпишет еще нескольких игроков в январе

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард допустил, что его команда подпишет еще нескольких игроков в зимнее трансферное окно.

«Возможно, у нас вновь появятся шансы кого-то подписать, вопрос в том, будет ли игрок соответствовать нашему стилю и сможет ли он действительно усилить команду, или же нам нужно будет найти замену из-за травмы у кого-то из нынешних футболистов. Мне нравится, когда у меня в распоряжении есть 4 центральных защитницы, но сейчас у нас только 3. Мы анализируем ситуацию», — приводит Birmingham Live слова Джеррарда.

В нынешнее трансферное окно «Астон Вилла» купила защитника «Эвертона» Люку Диня и арендовала полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо с правом выкупа.