Клопп высказался о ситуации с контрактом Салаха
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с контрактом нападающего Мохамеда Салаха.
«Подписать большой контракт — это не то же самое, что купить смартфон. Тут не обойтись одной простой подписью. Я бы не сказал, что у нас проблема, у нас переговоры. Нужно разобраться со многими моментами», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Клоппа.
Klopp on Mo Salah contract: «Signing a big contract, it is not like buying a smartphone where you just sign one thing and it is done». ? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2022
«I wouldn't say there is a problem, to be honest — these are conversations. There are a lot of things to consider», he added. #Salah pic.twitter.com/tUJI8KVBCr
В сезоне-2021/22 Салах провел 26 матчей за «Ливерпуль», на его счету 23 гола и 9 результативных передач. Контракт 29-летнего египтянина действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что мерсисайдцы не могут выполнить финансовых требований футболиста.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|21
|17
|2
|2
|53-13
|53
|
2
|Челси
|21
|12
|7
|2
|45-16
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|19
|9
|4
|6
|30-27
|31
|
8
|Вулверхэмптон
|19
|8
|4
|7
|14-14
|28
|
9
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|21-21
|28
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|20
|5
|9
|6
|24-30
|24
|
13
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
14
|Астон Вилла
|19
|7
|1
|11
|25-30
|22
|
15
|Эвертон
|18
|5
|4
|9
|23-32
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|18
|4
|1
|13
|22-36
|13
|
18
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|
19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|19-42
|11
|
20
|Норвич
|20
|2
|4
|14
|8-44
|10
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|- : -
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|- : -
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|- : -
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|16.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|31.05
|00:00
|
Бернли – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|17
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4