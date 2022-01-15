Клопп высказался о ситуации с контрактом Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с контрактом нападающего Мохамеда Салаха.

«Подписать большой контракт — это не то же самое, что купить смартфон. Тут не обойтись одной простой подписью. Я бы не сказал, что у нас проблема, у нас переговоры. Нужно разобраться со многими моментами», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Клоппа.

Klopp on Mo Salah contract: «Signing a big contract, it is not like buying a smartphone where you just sign one thing and it is done». ? #LFC



«I wouldn't say there is a problem, to be honest — these are conversations. There are a lot of things to consider», he added. #Salah pic.twitter.com/tUJI8KVBCr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2022

В сезоне-2021/22 Салах провел 26 матчей за «Ливерпуль», на его счету 23 гола и 9 результативных передач. Контракт 29-летнего египтянина действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что мерсисайдцы не могут выполнить финансовых требований футболиста.