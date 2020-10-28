Джек Уилшир: «Думаю, Испания, Германия или МЛС мне бы подошли»

Полузащитник Джек Уилшир рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

— Думаю, Испания, Германия или МЛС были бы отличными вариантами для меня, — цитирует Sky Sports Уилшира. — Не так много английских игроков играли там. Я часто смотрю испанский чемпионат, всегда думал попробовать себя там. Мне нравится ла лига, там игра более техничная, чем в Англии. Думаю, там бы я смог показать, на что действительно способен. Не думаю, что я слишком молод для МЛС. Этот чемпионат сильно вырос за последние годы, если будет хорошая возможность — я открыт для лиги.

Я хочу играть за команду, в которой буду важной частью состава. Просто хочу играть, вернуться к тому, чтобы проводить по 25-30 матчей за сезон, вернуть уверенность и улыбку на лице. Просто играть в футбол, в который я играл, когда был моложе. Я чувствую, что могу это сделать и доказать, что все ошибались.

Уилшир расторг контракт с «Вест Хэмом» в октябре и стал свободным агентом.