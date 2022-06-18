Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:11

Джака стал фигурантом расследования Агентства по борьбе с преступностью в Англии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует «подозрительную» желтую карточку полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, которую тот получил в матче АПЛ против «Лидса» 18 декабря, информирует Daily Mail.

О том, что неназванного игрока «Арсенала» проверяют на предмет умышленного получения «горчичника» ради выигрыша в букмекерской конторе, стало известно еще в январе.

Источник утверждает, что речь идет о Джаке, который получил желтую карточку за затяжку времени на 86-й матча, несмотря на то, что «канониры» вели со счетом 4:1.

Расследование FA длилось полгода, после чего к делу было привлечено Национальное агентство по борьбе преступностью. Впрочем, какие-либо официальные претензии Граниту пока не были предъявлены.

Расследование насчет этого инцидента Ассоциацией началось после того, как ведущие букмекеры обратили внимание на чрезвычайно большую сумму ставок на то, что Джака получит желтую карточку в заключительные 10 минут матча.

Гранит Джака
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лидс
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Моуриньо зовет Роналду в «Рому», «Барса» снова богатая, а «МЮ» не может купить де Йонга. Главные трансферные слухи Европы на 18 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» связался с окружением Асенсио
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости