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Сегодня, 21:51

«Ливерпуль» связался с окружением Асенсио

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает Daily Mail.

Руководство финалистов Лиги чемпионов уже контактировало с окружением 26-летнего испанца.

По информации источника, «королевский клуб» согласен отпустить Асенсио за 40 миллионов евро. На футболиста также претендуют «Арсенал» и «Милан».

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «сливочных».

Марко Асенсио
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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