«Ливерпуль» связался с окружением Асенсио
«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает Daily Mail.
Руководство финалистов Лиги чемпионов уже контактировало с окружением 26-летнего испанца.
По информации источника, «королевский клуб» согласен отпустить Асенсио за 40 миллионов евро. На футболиста также претендуют «Арсенал» и «Милан».
«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «сливочных».
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|Челси
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|0
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|Тоттенхэм
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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|
Эвертон – Челси
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|
МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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