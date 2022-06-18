«Ливерпуль» связался с окружением Асенсио

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает Daily Mail.

Руководство финалистов Лиги чемпионов уже контактировало с окружением 26-летнего испанца.

По информации источника, «королевский клуб» согласен отпустить Асенсио за 40 миллионов евро. На футболиста также претендуют «Арсенал» и «Милан».

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «сливочных».