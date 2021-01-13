Два матча «Шеффилд Уэнсдей» перенесены из-за коронавируса

Два ближайших матча «Шеффилд Уэнсдей» в чемпионшипе перенесены, сообщает пресс-служба Футбольной лиги Англии. Причина — случаи коронавируса в клубе и необходимость соблюдать самоизоляцию.

Не состоятся в срок матчи против «Ковентри» (игра была запланирована на 16 января) и «Уикомба» (19 января). Судьба этих игр будет определена позднее.