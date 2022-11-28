Два консорциума с Ближнего Востока обсуждают покупку «Ливерпуля»

Владельцы «Ливерпуля» вступили в переговоры с консорциумами из Саудовской Аравии и Катара о продаже своего клуба, сообщает Daily Mail.

Ранее владеющая «Ливерпулем» компания Fenway Sports Group публично подтвердила свою готовность продать мерсисайдский клуб.

Два ближневосточных консорциума не просто проявили интерес к покупке «Ливерпуля», но и уже установили контакт с директором FSG Майком Гордоном, ответственным за поиск новых хозяев для клуба.

FSG владеет английским клубом с октября 2010 года.