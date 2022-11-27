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Сегодня, 23:14

Рабьо — о будущем: «Меня привлекает футбол АПЛ и ее сверхконкурентный характер»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо рассказал о своих планах на будущее.

«Меня привлекает футбол АПЛ, сама лига и ее сверхконкурентный характер. Я не против продолжить карьеру в Англии, но я рассмотрю разные варианты. Я не говорил с «Ювентусом» о своем будущем, потому что начало сезона было трудным, и к тому же приближался чемпионат мира, и я хотел сосредоточиться на нем. После турнира я начну думать о своем будущем более конкретно», — приводит слова Рабьо ESPN.

Ранее сообщалось, что 27-летний игроком интересуются «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Рабьо провел 19 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

На чемпионате мира-2022 в Катаре полузащитник сыграл за сборную Франции два матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Источник: ESPN

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Испания 1
Германия 0
2-й тайм

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Адриен Рабьо
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
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Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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