Рабьо — о будущем: «Меня привлекает футбол АПЛ и ее сверхконкурентный характер»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо рассказал о своих планах на будущее.

«Меня привлекает футбол АПЛ, сама лига и ее сверхконкурентный характер. Я не против продолжить карьеру в Англии, но я рассмотрю разные варианты. Я не говорил с «Ювентусом» о своем будущем, потому что начало сезона было трудным, и к тому же приближался чемпионат мира, и я хотел сосредоточиться на нем. После турнира я начну думать о своем будущем более конкретно», — приводит слова Рабьо ESPN.

Ранее сообщалось, что 27-летний игроком интересуются «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Рабьо провел 19 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

На чемпионате мира-2022 в Катаре полузащитник сыграл за сборную Франции два матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.