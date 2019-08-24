Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Арсенал»

«Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 3-го тура АПЛ. В составе хозяев дважды отличился форвард Мохамед Салах, один гол на счету защитника Жоэля Матипа. Единственный мяч за гостей забил хавбек Лукас Торрейра.

«Ливерпуль» с 9 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» — 6 баллов и второе место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 3:1 (1:0)

Голы: Матип, 41 (1:0). Салах, 49 — с пенальти (2:0). Салах, 58 (3:0). Торрейра, 85 (3:1).

«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабинью, Вайналдум (Милнер, 69), Хендерсон, Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 77), Роберту Фирмину (Лаллана, 86).

«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Давид Луиз, Папастатопулос, Монреаль, Гендузи (Мхитарян, 86), Джака, Себальос (Торрейра, 61), Уиллок (Ляказетт, 81), Обамеянг, Пепе.

Предупреждения: Давид Луиз, 48. Фабинью, 90+3.

Судья: Тэйлор (Англия).

24 августа. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

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