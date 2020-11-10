Дринкуотер хочет покинуть «Челси» зимой

Полузащитник «Челси» Даниел Дринкуотер хочет покинуть лондонский клуб в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает Dialy Mail.

На днях Дринкуотер нанял продюсерскую компанию, которая сделала для него видео в Instagram с нарезкой лучших моментов футболиста в составе «Лестера» и «Челси». Данный ход был сделан специально перед началом трансферного окна для того, чтобы привлечь внимание со стороны топ-клубов.

Напомним, он перешел в «Челси» в 2017 году за 35 миллионов фунтов стерлингов. Всего он отыграл 23 матча за «Челси», 12 из которых в АПЛ.

Последний раз Дринкуотер выходил на поле в майке лондонского клуба в марте 2018 года в матче против «Манчестер Сити» (0:1). С тех пор он побывал в аренде в «Бернли» и «Астон Вилле», а сейчас он изредка выступает за молодежную команду лондонцев.