Дринкоутера могут выгнать из «Бернли». Он устроил драку в ночном клубе

Полузащитник «Бернли» Даниел Дринкуотер вызван на встречу с главным тренером команды Шоном Дайчем. Они будут обсуждать будущее игрока в клубе, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что на прошлой неделе 29-летний футболист отмечал день рождения друга в манчестерском ночном клубе. Дринкуотер выпил лишнего и начал приставать к девушке защитника «Сканторпа» Кгоси Нтле.

Между футболистами завязалась потасовка, после чего охранники выгнали Дринкуотера из клуба.

На улице на хавбека «Бернли» напали шесть человек, которые избили его. В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук.

Напомним, что Дринкуотер выступает в «Бернли» на праваха аренды. Его контракт принадлежит «Челси».

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