Динияр Билялетдинов: «Эвертону» необходимо качественно усилиться после снятия очков»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов заявил, что клубу после снятия 10 очков в турнирной таблице АПЛ необходимо обеспечить максимальный запас прочности для борьбы за выживание.

«Спасаться нужно «Эвертону», и так последнее время они были не в лучшем состоянии. Сейчас минус 10 очков, если есть возможность, нужно будет усилиться зимой. Все-таки «Эвертон» — это клуб, который не вылетал из АПЛ, с почином поздравлять не хочется. [Несмотря на то что у «Эвертона» нет поражений в последних трех матчах чемпионата], погружение на дно таблицы требует от команды прочного запаса. Необходимо потратить деньги на сильных футболистов, подстраховаться», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

После 12 туров «Эвертон» с 4 очками занимает 19-е место в турнирной таблице и отстает от 17-й строчки, позволяющей избежать вылета во второй дивизион, на 2 балла. В следующем туре 26 ноября команда дома сыграет против «Манчестер Юнайтед».