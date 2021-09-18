Динь забил третий гол в свои ворота в АПЛ и повторил антирекорд Кабула
Защитник «Эвертона» Люка Динь забил мяч в собственные ворота в матче пятого тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (0:3).
3 — Lucas Digne has scored three Premier League own goals; no French player has ever put more through his own net in the competition's history (level with Younes Kaboul). Horreur. pic.twitter.com/wDhuWzuOj2— OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2021
Как сообщает 18 сентября Opta, это его третий автогол в премьер-лиге. Динь повторил антирекорд по количеству голов в свои ворота в АПЛ для французских игроков.
Также трижды в свои ворота забил Юнес Кабул. Французский защитник, который уже завершил карьеру, выступал в Англии за «Тоттенхэм», «Портсмут», «Сандерленд» и «Уотфорд».
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