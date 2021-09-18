«Астон Вилла» одержала победу в матче с «Эвертоном»
«Астон Вилла» победила «Эвертон» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.
У победителей отличились Мэтти Кэш и Леон Бэйли, а Люка Динь забил в свои ворота. «Астон Вилла» набрала семь очков и занимает десятое место. У «Эвертона» десять очков и пятая позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 3:0 (0:0)
Голы: Кэш, 66 (1:0). Динь, 69 — в свои ворота (2:0). Бэйли, 75 (3:0).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт (Бэйли, 62. Янг, 82), Мингс, Туанзебе, Кэш (Траоре, 86), Конса, Макгинн (Накамба, 39), Дуглас Луис, Рэмси, Ингс, Уоткинс.
«Эвертон»: Бегович, Динь, Кин, Мина, Годфри (Кенни, 80), Аллан (Гордон, 73), Дукуре, Таунсенд, Рондон (Андре Гомеш, 63), Ивоби (Дэйвис, 81), Грэй.
Предупреждения: Годфри, 72. Бэйли, 76.
Судья: Поусон.
18 сентября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
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