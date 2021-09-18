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«Астон Вилла» одержала победу в матче с «Эвертоном»

21:22
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«Астон Вилла» победила «Эвертон» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.

У победителей отличились Мэтти Кэш и Леон Бэйли, а Люка Динь забил в свои ворота. «Астон Вилла» набрала семь очков и занимает десятое место. У «Эвертона» десять очков и пятая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Астон Вилла» — «Эвертон» — 3:0 (0:0)

Голы: Кэш, 66 (1:0). Динь, 69 — в свои ворота (2:0). Бэйли, 75 (3:0).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт (Бэйли, 62. Янг, 82), Мингс, Туанзебе, Кэш (Траоре, 86), Конса, Макгинн (Накамба, 39), Дуглас Луис, Рэмси, Ингс, Уоткинс.

«Эвертон»: Бегович, Динь, Кин, Мина, Годфри (Кенни, 80), Аллан (Гордон, 73), Дукуре, Таунсенд, Рондон (Андре Гомеш, 63), Ивоби (Дэйвис, 81), Грэй.

Предупреждения: Годфри, 72. Бэйли, 76.

Судья: Поусон.

18 сентября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Астон Вилла — Эвертон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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